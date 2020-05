Equipes de futebol voltam a treinar na Itália

As equipes da divisão principal do Campeonato Italiano iniciaram sessões de treinos individuais nesta segunda (4), quando a Itália iniciou a fase 2 do processo de afrouxamento do isolamento social.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou que os treinos individuais poderiam começar no dia 4 de maio, e as atividades em equipe em 18 de maio. Mas o ministro do esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, disse que os atletas de modalidades individuais poderiam começar a treinar em 4 de maio, enquanto os que praticam esportes em equipe deveriam esperar até 18 de maio.

Porém, a declaração de Spadafora foi alvo de críticas, e alguns clubes disseram que iniciariam os treinos individuais. Um deles foi o Sassuolo, que, nesta segunda, compartilhou vídeo nas redes sociais de jogadores treinando por conta própria no CT do clube.

Uma carta enviada pelo Ministério do Interior italiano às autoridades locais disse que atletas profissionais e amadores podem treinar individualmente em áreas públicas e privadas, desde que as medidas de distanciamento social sejam respeitadas e não aconteçam partidas. Assim, as equipes do Campeonato Italiano também podem realizar treinamentos individuais em seus CT's.

O futebol italiano está suspenso desde o dia 9 de março e a liga e a federação italiana de futebol (FIGC) querem concluir a temporada. Mas o Governo da Itália ainda não decidiu se vai permitir que a competição chegue ao final.