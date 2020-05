Ex-jogador Pat Ewing recebe alta após testar positivo para coronavírus

O ex-jogador de basquete norte-americano Patrick Ewing, que marcou época defendendo o New York Knicks na NBA (liga profissional de basquete dos Estados Unidos), recebeu alta na última segunda (25) e voltou para casa após ter testado positivo para o novo coronavírus (covid-19) na última semana.

Ewing, de 57 anos, que disputou 17 temporadas na NBA e que atualmente é técnico do time de basquete masculino da Universidade de Georgetown, compartilhou seu diagnóstico no Twitter na sexta (22) como uma forma de incentivar as pessoas a manterem uma postura segura diante da pandemia.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG