Fluminense lança novos uniformes em live movimentada

Em tempos de isolamento social e campeonatos paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os clubes de futebol vão inovando e aproveitando a internet para se conectar com torcedores. Na noite desta quarta (6) o Fluminense lançou os novos uniformes pelo canal do Youtube do clube. A camisa número 1, chamada pelo marketing de nova armadura tricolor, é inspirada na camisa usada pelo tricolor em 1970, quando conquistou o primeiro campeonato brasileiro da história do Flu.

A live de lançamento teve o show do rapper Xamã e chegou a reunir 30 mil pessoas on-line. “É um dos shows mais importantes da minha vida. Quem me conhece sabe do meu amor pelo clube”, afirmou, nas redes sociais, o MC, que é carioca de Zona Oeste e subiu no palco Favela no último Rock in Rio.

Os uniformes estão à disposição dos torcedores para a compra virtual e as vendas podem trazer alguma receita para o clube neste delicado momento financeiro. O preço das camisas varia de R$ 130 a R$ 260.

Os treinos virtuais para os jogadores já retornaram no Flu, mas, oficialmente, todas as atividades estão suspensas no clube até o dia 15 de maio.