Goiânia deve liberar treinos de futebol em junho

Os treinos de futebol podem recomeçar a partir da próxima segunda (1) na capital goiana. A Prefeitura de Goiânia vai apresentar na próxima quinta (28) um plano para retomada controlada das atividades econômicas não essenciais, e o esporte estará incluído. A decisão ocorreu nesta quarta (27) e foi anunciada pelo prefeito Iris Rezende, que pediu à população que continue utilizando máscara e evitando aglomerações.

A expectativa é pelo detalhamento desta reabertura, possivelmente com a cobrança de testes e exames para todos os jogadores. Segundo o poder municipal, os critérios foram definidos para retomar a vida normal de forma segura e gradual. Inicialmente contra a liberação do futebol, a secretária municipal de saúde, Fátima Mrué, explicou que a situação epidemiológica da cidade hoje é próxima ao pico de contaminação e a preocupação é com a capacidade assistencial, em especial com os leitos de UTI: “Nesse momento temos uma situação em que a taxa de ocupação é de 80%, ou seja, uma taxa que nos preocupa, então não podemos abrir mais nenhum segmento que coloque a população em risco”.

O Atlético Goianiense chegou a voltar aos treinos esta semana, mas voltou atrás após uma conversa com o governador Ronaldo Caiado, que publicou em seu perfil no Twitter uma mensagem lembrando que números são vidas. Segundo o último boletim, divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta, o estado tem 108 mortes registradas e 2843 casos confirmados de covid-19.