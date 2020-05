Governo dá sinal verde para volta do Campeonato Inglês

Os planos da Premier League (Campeonato Inglês) para recomeçar a temporada em junho ganharam força após o secretário de Internet, Cultura, Mídia e Esporte do governo britânico, Oliver Dowden, afirmar que o governo está “abrindo a porta” para o futebol voltar no próximo mês.

Dowden disse que teve uma “reunião positiva” com autoridades do futebol, que incluíram o Campeonato Inglês, a Liga Inglesa de Futebol e a Associação de Futebol da Inglaterra para “levar adiante os planos” para o retorno dos jogos.

“Todos concordamos que só iremos em frente se for seguro fazê-lo e a saúde e bem-estar de jogadores, técnicos e equipes estiver em primeiro lugar”, declarou Dowden em um comunicado.

“O governo está abrindo a porta para o futebol voltar com segurança em junho. Isto deveria incluir ampliar o acesso para torcedores verem cobertura ao vivo e fazer com que as finanças da retomada dos jogos sustente a família do futebol como um todo”, declarou o líder político.

Embora o governo tenha dado sinal verde, Dowden afirmou que cabe aos dirigentes do futebol finalizar os detalhes de como tudo acontecerá, mas que o governo oferecerá aconselhamento.

“Existe uma boa vontade geral para conseguir isso pelos torcedores, pela comunidade do futebol e pela nação como um todo”, declarou o secretário.

“O governo e nossos especialistas médicos continuarão oferecendo aconselhamento e apoio ao esporte antes de qualquer decisão final que coloque estes planos em ação”, afirmou Dowden.