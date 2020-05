Grêmio e Internacional voltam aos treinos no início da semana

Ainda em meio à crise provocada pela pandemia de covid-19, os principais times do futebol brasileiro sinalizam a volta às atividades. Os gaúchos serão os primeiros a se reapresentarem. Com autorização da Prefeitura de Porto Alegre, a dupla Grêmio e Internacional recomeça os treinos presenciais esta semana: nesta segunda-feira (4), a comissão técnica do Colorado e os funcionários do Tricolor se apresentam; na terça-feira (5) será a vez dos jogadores de ambos os times.

Seis equipes já trabalham com os jogadores, mas virtualmente: Bahia, Botafogo, Bragantino, Coritiba, Flamengo, Fluminense e RB Bragantino. Os clubes já divulgaram exercícios a serem feitos pelos atletas, separadamente, mas já com horários definidos. O Flamengo, inclusive, já está testando funcionários e atletas para covid-19, aguardando apenas a liberação de autoridades de saúde do Rio de Janeiro para voltar a trabalhar no Ninho do Urubu.

A volta ao trabalho combina com o interesse do Ministério da Saúde, que em carta enviada aos clubes e à CBF se manifestou favorável à volta do futebol. O documento ressalta que os jogos, sem a presença de público e com transmissão pela TV, ajudariam a reduzir a presença de pessoas nas ruas, ampliando as taxas de isolamento social. No entanto, a pasta ressalta que caberia a cada Secretaria Estadual de Saúde definir que tipo de atividades esportivas podem ser realizadas em cada federação.

A CBF confirma que a finalização dos Estaduais é importante porque, só após o complemento dessas competições, terá início o Brasileirão. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, reconhece que não cabe à entidade definir datas, mas diz achar importante a volta aos treinos para que os jogadores estejam prontos o quanto antes para quando o futebol for liberado.

Mas apesar do movimento de retorno, o Campeonato Mineiro não deverá retornar antes do fim de junho. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente da Federação Mineira, Adriano Aro, confirmou essa informação no último sábado (2).