Klopp diz que nenhum jogador do Liverpool será obrigado a treinar

Nenhum jogador do Liverpool será forçado a treinar se não se sentir seguro, disse o técnico alemão Juergen Klopp nesta quarta (20), após o primeiro treino do líder do Campeonato Inglês em mais de nove semanas.

O Campeonato Inglês foi interrompido em 13 de março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), mas os clubes agora podem treinar em pequenos grupos.

Klopp disse à emissora Sky Sports, após uma primeira sessão de treinamento com 10 jogadores, que espera que todos os seus atletas apareçam, mas que eles não estão sob pressão: “A escolha é deles, isso está claro”.

Nesta quarta foram realizadas mais duas sessões de treinamentos, com outros dois grupos diferentes.

“Eu disse antes do treino: 'Vocês estão aqui por livre arbítrio. Normalmente, vocês assinam um contrato e precisam entrar quando eu digo. Nesse caso, se vocês não se sentirem seguros, não precisam estar aqui'”, afirmou o alemão.

“Não há restrições, não há punição, nada. Portanto, a decisão é deles e respeitaremos 100%”, disse o comandante do líder do Campeonato Inglês.

“Os rapazes estão bem. Nunca colocaríamos alguém em perigo para fazer o que queremos. Sim, nós amamos o futebol e, sim, é o nosso trabalho, mas não é mais importante do que nossas vidas ou a vida de outras pessoas”, completou.

Quando a temporada foi interrompida, o Liverpool estava 25 pontos à frente do segundo colocado Manchester City e a duas vitórias de seu primeiro título inglês desde 1990.