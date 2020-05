Liga de futebol dos EUA anuncia competição durante pandemia

A Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos anunciou nesta quarta (27) que realizará entre 27 de junho e 26 de julho a Challenge Cup, primeira competição profissional da modalidade desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

#NWSL announces 2020 Challenge Cup presented by @ProcterGamble and @SecretDeodorant with the tournament's semis, final, and MVP award presented by @budweiserusa: https://t.co/0SPa8IzuaT pic.twitter.com/to7YNDBP3Y