Mundial de Pentatlo Moderno será classificatório para Jogos de Tóquio

A União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) anunciou que o Mundial da modalidade, que acontece em 2021 na Bielorrússia, entrará no sistema de classificação para os Jogos de Tóquio. A medida foi tomada por causa do adiamento da próxima edição da Olimpíada em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Até o momento restam 26 vagas para serem preenchidas, do total de 72 atletas que vão disputar o ouro olímpico no Japão. Das vagas remanescentes, seis pentatletas, sendo três de cada gênero, conquistarão acesso através do Mundial.

“Estou muito satisfeito por hoje poder fornecer mais clareza à nossa família global do Pentatlo Moderno sobre o caminho para os Jogos Olímpicos de Tóquio, remarcados para 2021. O Conselho Executivo da UIPM discutiu detalhadamente a situação antes de concordar com uma proposta ratificada pelo departamento de esporte do COI e pelo Comitê Organizador de Tóquio, após discussões excelentes e construtivas”, afirmou em comunicado o presidente da UIPM, o alemão Klaus Schormann.

A classificação dos outros 20 atletas, entre homens e mulheres, deve ser definida considerando o Ranking Olímpico, que inicialmente previa selecionar 12. Todos os pontos conquistados pelos pentatletas até o momento serão mantidos. A UIPM deverá divulgar a lista completa dos classificados para os Jogos Olímpicos no dia 5 de julho de 2021, e se comprometeu a apresentar o calendário, ainda neste mês de maio, de todas as competições até o início das Olimpíadas.