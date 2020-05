Neymar não aceita proposta de renovação do PSG, diz jornal

O atacante Neymar recusou uma oferta de 100 milhões de euros do PSG para aceitar renovar com a equipe francesa, publicou nesta segunda (4) o jornal Mundo Deportivo. Segundo a publicação espanhola, a razão da negativa seria o desejo de o brasileiro retornar ao Barcelona.

O contrato do camisa 10 da seleção brasileira com a equipe de Paris vai até até junho de 2022. Segundo o jornal, o brasileiro sabe que será muito difícil para a equipe catalã o contratar na próxima janela de transferências, em especial por causa da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Desta forma, o jogador estaria tentando facilitar o trabalho do Barça.

Assim, o Mundo Deportivo afirma que Neymar não teria aceitado a proposta de renovação milionária do PSG, que incluiria um prêmio de renovação de 100 milhões, além de manter as condições do contrato atual, o que garantiria ao brasileiro uma receita anual de mais de 50 milhões de euros.

No momento, o atacante está de férias no Brasil. Na última semana o camisa 10 da seleção brasileira conquistou o título do Campeonato Francês pelo PSG mesmo distante dos gramados, pois a competição foi encerrada de forma antecipada por conta da pandemia de coronavírus.