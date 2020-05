Porto monitora meio-campista brasileiro Evander, da base do Vasco

Com a possibilidade de retomada do futebol nos grandes centros da Europa, as especulações para contratação de jogadores aumentam consideravelmente. Os clubes brasileiros estão de olho, afinal, muitos apostam no mecanismo de solidariedade da Fifa como um auxílio para pagar as contas. A entidade estabelece um percentual do valor negociado ao clube formador do atleta: quanto mais tempo o jogador ficou no clube, mais dinheiro a agremiação ganha a cada transacao.

Quem pode ficar de olho aberto é o Vasco. De acordo com o jornal português A Bola, o FC Porto acompanha de perto a evolução de Evander. Destaque na base cruzmaltina, o meio-campista oscilou no time profissional. Marcou gols importantes - como o feito contra o Santos, em partida pelo Campeonato Brasileiro de 2017 -,e também chegou a ser o jogador mais jovem do Vasco a fazer um gol na Copa Libertadores, em 2018. No entanto, foi vaiado algumas vezes pela torcida por atuações apagadas.