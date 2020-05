Pré-Olímpicos de basquete masculino são reagendados pela Fiba

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou as novas datas dos torneios pré-olímpicos de basquete masculino que vão definir as últimas quatro seleções que disputarão os Jogos de Tóquio (Japão). As quatro competições ocorrerão de 29 de junho a 4 de julho de 2021, pouco antes do início das Olimpíadas, adiadas para o período de 23 de julho a 8 de agosto, em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O reagendamento foi anunciado ontem (14) no site oficial da entidade.

A seleção brasileira ainda busca a classificação para os Jogos de Tóquio. No sorteio das chaves, em novembro passado, o país caiu no grupo B, junto com Tunísia e Croácia, dona da casa. O torneio será disputado em Split (Croácia). A seleção brasileira estreia no dia 29 de junho contra a Tunísia, e no dia seguinte enfrenta a Croácia. Também em Split, ocorrerão os jogos do grupo A: Alemanha, Rússia e México.

As semifinais serão nos dias 3 e 4 de julho, respectivamente.

Entre os países já asseguradas na Olimpíada de Tóquio no ano que vem estão a Espanha (campeã mundial na China, em 2019), Japão (país sede dos Jogos), Argentina, Austrália, França, Irã, Nigéria e Estados Unidos.

Os outros três torneios pré-olímpicos da modalidade serão realizados nos países abaixo:

Sérvia (Belgrado)

Grupo A - República Dominicana, Nova Zelândia e Sérvia

Grupo B - Porto Rico, Itália e Senegal

Lituânia (Kaunas)

Grupo A - Lituânia, Coreia do Sul e Venezuela

Grupo B - Polônia, Eslovênia e Angola

Canadá (Victoria)

Grupo A - Grécia, China e Canadá

Grupo B- Uruguai, República Tcheca e Turquia