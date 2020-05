Premier League autoriza treinos em pequenos grupos

Os clubes da Inglaterra deram um passo importante para o retorno do campeonato nacional do país. Em uma reunião por videoconferência, realizada nesta segunda (18), os clubes que participam da competição decidiram, de forma unânime, permitir o retorno de treinos em pequenos grupos a partir da tarde da próxima terça.

“Os acionistas da Premier League [entidade que organiza o Campeonato Inglês] votaram hoje, por unanimidade, pelo retorno dos treinos em pequenos grupos a partir da tarde de amanhã, o primeiro passo para reiniciar a Premier League, quando for seguro”, diz o comunicado.

Segundo a Premier League: “O primeiro passo do protocolo de retorno aos treinos permite que as equipes treinem, mantendo distanciamento social. O treinamento com contato ainda não é permitido. Esta primeira etapa foi acertada em consulta com jogadores, dirigentes, médicos de clubes da Premier League, especialistas independentes e Governo. Protocolos médicos rigorosos do mais alto padrão garantirão que todos retornem aos treinos no ambiente mais seguro possível. A saúde e o bem-estar de todos os participantes são a prioridade da Premier League, e o retorno seguro ao treinamento é um processo passo a passo”.

No final da última semana foi dado outro sinal de que a competição pode estar no caminho do reinício, quando o secretário de Internet, Cultura, Mídia e Esporte do governo britânico, Oliver Dowden, afirmou que o Governo está “abrindo a porta” para o futebol voltar no próximo mês.

“O Governo está abrindo a porta para o futebol voltar com segurança em junho. Isto deveria incluir ampliar o acesso para torcedores verem cobertura ao vivo e fazer com que as finanças da retomada dos jogos sustente a família do futebol como um todo”, declarou o líder político naquela oportunidade.