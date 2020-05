Premier League tem 6 casos de covid-19 entre jogadores e funcionários

A Premier League (entidade que organiza o Campeonato Inglês) anunciou nesta terça (19) que seis atletas ou funcionários de três clubes que fazem parte da sua liga deram positivo para o novo coronavírus (covid-19).

No comunicado divulgado em seu site, a entidade informou que nos dias 17 e 18 de maio 748 jogadores e funcionários foram testados. Aqueles que deram positivo ficarão agora isolados por um período de sete dias.

Esta informação chega a público um dia após os clubes da Inglaterra decidirem, em uma reunião por videoconferência, permitir o retorno de treinos em pequenos grupos a partir da tarde desta terça.

“Os acionistas da Premier League votaram hoje [segunda], por unanimidade, pelo retorno dos treinos em pequenos grupos a partir da tarde de amanhã, o primeiro passo para reiniciar a Premier League, quando for seguro”, diz o comunicado divulgado na última segunda.

Se entre os dirigentes o retorno aos treinos è unanimidade, entre os jogadores não pode ser dito o mesmo. Um exemplo é o capitão do Watford, Troy Deeney.

Segundo a empresa pública de comunicação britânica BBC, Deeney se recusou a voltar aos treinos com o restante da equipe porque teme pela saúde de sua família. Em entrevista ao programa Talk the Talk, exibido no Youtube, o atacante disse que é preciso apenas uma pessoa dentro do grupo para se infectar. Deeney revelou que seu filho de cinco meses teve dificuldades respiratórias e ele não quer voltar para casa e colocá-lo em perigo.