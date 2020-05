Premiere League: West Ham pode ter torcida no estádio via aplicativo

O West Ham pode ser o primeiro time da Premier League a jogar com torcedores no com o retorno do futebol inglês. Ainda não há data definida para a bola voltar a rolar na terra da rainha, mas o clube já pensa em como driblar o isolamento social. Os hammers querem apoio de dois mil fãs no Estádio Olímpico de Londres, só que virtualmente.

Durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19), tornou-se comum empresas realizarem videoconferências por meio de aplicativos de celular. Um dos mais populares é o Zoom, que permite reuniões com até mil usuários. O jornal inglês Daily Mail revelou que o West Ham e seus torcedores discutem a possibilidade de utilizar a tecnologia a favor do clube. A ideia inicial seria instalar dois telões no estádio para duas mil vozes ajudando o time nas últimas rodadas da Premier League.

Exagero? Talvez, mas a sugestão é completamente justificada. Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o West Ham ocupa a 16ª posição, com 27 pontos. É a mesma pontuação do primeiro time da zona do rebaixamento, o Bournemouth. Das cinco partidas em casa até o último confronto, os hammers enfrentam três equipes da parte de cima da tabela: Wolverhampton (6º), Chelsea (4º) e Burnley (10º). Os outros dois jogos são confrontos diretos contra o rebaixamento: Watford (17º) e Aston Villa (19º).

Claro que, para colocar em prática a ideia, o clube precisaria da autorização da Liga e os torcedores não poderiam ver as partidas pelo aplicativo, já que existem contratos de transmissão do campeonato nacional mais valioso do mundo.

No último (23), o Borussia Mönchengladbach fez uma experiência para diminuir a ausência de torcida. Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, o clube “contou com a ajuda” de 13 mil manequins de papelão contra o Bayer Leverkusen. A iniciativa pode contribuído para diminuir a sensação de isolamento dos jogadores, mas não ajudou os donos da casa no resultado. O Bayer venceu por 3 a 1, e, inclusive, ultrapassou o Borussia na tabela, entrando no G4 da Bundesliga.

No Brasil ainda não há qualquer expectativa para o início do Campeonato Brasileiro, porém, o Campeonato Carioca pode retornar já no mês . Imagina a final no Maracanã com telões distribuídos pela arquibancada? Com tanto tempo sem poder apoiar os times, possivelmente os torcedores fariam fila de espera virtual para participar do jogo.