Serie A propõe reinício do Campeonato Italiano em 13 de junho

A Serie A (liga que organiza a primeira divisão do Campeonato Italiano) realizou uma assembleia por videoconferência nesta quarta (13) na qual definiu que 13 de junho é a data ideal para reiniciar a competição, que está suspensa desde o dia 9 de março por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo a nota emitida pela entidade, a decisão foi tomada para “cumprir os prazos de pagamento estabelecidos pelos contratos” firmados e seguindo “as decisões do Governo e de acordo com os protocolos médicos para a proteção dos jogadores e de todos os profissionais”.

Também nesta quarta o ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, falou, durante pronunciamento a deputados italianos, que o retorno da competição só acontecerá em um contexto de segurança: “Se o campeonato recomeçar, como todos esperamos, será graças ao fato de termos chegado lá, colocando tudo e todos em segurança, e não com pressa irresponsável (…). Além disso, a forte demanda pelo reinício do campeonato contrasta completamente com uma situação de emergência”.

No momento da interrupção do Campeonato Italiano a liderança estava com a Juventus, com 63 pontos. A segunda posição era da Lazio, com 62 pontos, e a terceira da Inter de Milão, com 54 pontos.