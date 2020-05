Tedros diz esperar que Jogos celebrem vitória sobre coronavírus

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, disse que o Comitê Olímpico Internacional (COI) “tomará todas as decisões necessárias no momento certo” sobre a realização da próxima edição dos Jogos Olímpicos, programada para julho de 2021.

Bach deu esta declaração no último sábado (16) após assinar um acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra (Suíça) para defender estilos de vida saudáveis. O presidente do COI afirmou que, neste momento, um ano e dois meses antes da cerimônia de abertura do evento, “ninguém pode realmente dar uma resposta confiável sobre como será o mundo em julho de 2021”.

A OMS teve papel decisivo ao compartilhar conselhos técnicos com o COI durante as discussões que levaram ao adiamento dos Jogos Olímpicos, e continua a dar conselhos, pois reúne conhecimento e compreensão adicionais sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Acredito que, se o mundo lutar com unidade e solidariedade global, pode fazer a diferença antes disso, antes das próximas Olimpíadas, e esperamos que Tóquio seja um lugar no qual a humanidade se reúna após o triunfo sobre a covid-19”, declarou Ghebreyesus.

O COI e a OMS disseram que seu acordo é um esforço para promover estilos de vida saudáveis, incluindo atividade física, esporte e recreação ativa, como uma ferramenta para a saúde em todo o mundo.