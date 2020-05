Yaya Touré anuncia que desiste de jogar no Vasco

Yaya Touré desistiu do projeto de jogar no Brasil e no Vasco. O anúncio foi feito pelo próprio marfinense nesta quarta (27) através de um vídeo publicado no Instagram. “Gostaria de agradecer ao senhor Leven Siano por me convidar para esse projeto maravilhoso da família Vasco da Gama. Mas, infelizmente, não poderei mais fazer parte dele por razões pessoais. Não posso me mudar para o Brasil”, declarou o jogador.

Aos 37 anos, o volante já havia desistido de defender o Botafogo. Na última semana, o nome dele veio à tona como uma promessa do candidato à presidência do Vasco Leven Siano, que também comentou o caso: “Lamento […], mas agradeço a ele pela atenção dedicada ao assunto em nossas conversas recentes”. O anúncio dessa possível contratação já havia gerado críticas do atual mandatário do Vasco, Alexandre Campello, que havia considerado a possível contratação como absurda.

Para muitos, Yaya Touré, que brilhou no Barcelona de Pepe Guardiola e depois na Inglaterra, pelo Manchester City, pensa em aposentar. Atualmente, o jogador está sem clube.