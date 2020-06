Barcelona retoma liderança no Campeonato Espanhol

A vitória do Barcelona sobre o Atlético de Bilbao foi magra – 1 a 0 –, mas suficiente para levar o time catalão de volta à liderança do Campeonato Espanhol.

O jogo válido pela 31ª rodada da La Liga foi disputado nesta ça-feira (23) no Camp Nou. Os donos da casa entraram vestidos com camisetas de apoio ao auxiliar técnico Juan Carlos Unzué, que anunciou estar enfrentando a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora irreversível.

Dentro de campo, uma partida equilibrada. O primeiro tempo terminou em zero a zero. Todos esperavam o gol 700 de Lionel Messi, mas quem brilhou mesmo foi um reserva. O croata Ivan Rakitic saiu do banco e, praticamente no primeiro toque na bola, marcou aos 26 minutos da etapa.

Com o resultado, o Barça abre 3 pontos sobre o Real Madrid. A equipe merengue joga amanhã (24) contra o Mallorca e, caso vença, pode novamente chegar ao topo da tabela, porque, no critério de desempate, leva vantagem no confronto direto com o arquirrival.