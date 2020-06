Benfica empata com Tondela e não alcança a liderança do Português

A águia Vitória sobrevoou o Estádio da Luz. A torcida, mesmo distante, tentou ajudar colocando mais de 21 mil cachecóis para cobrir a arquibancada. Bastava apenas derrotar o Tondela, que participa pela vez da primeira divisão do Campeonato Português, para o Benfica retomar a liderança da competição na 25ª rodada.

Não deu. O retorno do maior campeão português, com 37 títulos, foi com um empate em 0 a 0 que irritou os torcedores que acompanhavam a partida pelas redes sociais. Brincadeiras como “há três meses que eu não via o Benfica jogar tão mal” tomaram conta dos perfis encarnados no Twitter. Os donos da casa chegaram ao quarto jogo de invencibilidade, mas com apenas uma vitória e três empates consecutivos.

Com o resultado, o time do técnico Bruno Lage chegou a 60 pontos, número igual ao do Porto. Entretanto, no Campeonato Português, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e o Porto venceu as duas partidas contra o Benfica

A fase ruim que a equipe passava antes da paralisação, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) continuou. Foram mais de 20 finalizações, mas nenhuma venceu o goleiro Cláudio Ramos. No primeiro tempo, Rafa Silva teve a chance logo no primeiro minuto, mas desperdiçou. Depois disso, o sonolento Benfica pouco ameaçou o Tondela. Na etapa, os donos da casa partiram com tudo pra cima, mas esbarraram na péssima pontaria.

Na próxima rodada, na quarta-feira (10), o Benfica enfrenta o Portimonense, no Estádio Municipal de Portimão. O Tondela recebe o Desportivo Aves na -feira (11), no Estádio João Cardoso.

Ainda pela 25ª rodada do Campeonato Português, na Ilha da Madeira, Maritimo 1 x 1 Vitória de Setúbal.