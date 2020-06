Brasileiro jogará ao lado de CR7 na Juventus, na próxima temporada

A partir de agosto, quando encerrar a temporada europeia, o volante Arthur vai jogar ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus. O jogador da seleção brasileira, de 23 anos, que pertencia ao Barcelona, foi oficialmente confirmado hoje (29) pelo time italiano. O clube da cidade de Turim (Itália) desembolsou € 72 milhões de euros - o equivalente a R$ 440,6 milhões na cotação atual - pelo passe do atleta.

“Agora focados no presente, temos objetivos importantes no Barcelona e continuarei até o final dando tudo: para meus companheiros de equipe e todos os fãs”, publicou o jogador em sua conta no Twiiter, em tom de despedida.

Ringrazio per il grande interesse da parte della @juventusfc per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. pic.twitter.com/SN6ud64xie — Arthur Melo (@arthurhromelo) June 29, 2020

As negociações entre espanhóis e italianos envolveram ainda um outro jogador: o bósnio Pjanic que vai deixar a Juve para defender o time catalão. A transação também vai beneficiar o Grêmio, que receberá € 2,45 milhões (R$ 14,97 milhões), por ter sido um dos clubes de formação do volante brasileiro. O direito a 3,5% do valor da transferência está previsto no Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que favorece os clubes que investem em divisões de base.

Arthur chegou ao Barcelona em 2018, onde já atuou em 72 partidas e marcou quatro gols.