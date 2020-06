Crivella suspende Estadual, volta atrás e atende pedido de dois clubes

Os jogos do Campeonato Estadual do Rio, previstos para este domingo (21), estão mantidos. Após publicar decreto em que suspendia as competições esportivas com portões fechados até a próxima quinta-feira (25), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reviu a decisão e suspendeu apenas os jogos envolvendo o Botafogo e o Fluminense, programados para segunda-feira (22), respectivamente contra Cabofriense e Volta Redonda.

A quarta rodada do returno do Estadual começou a ser disputada na quinta-feira, com a vitória do Flamengo sobre o Bangu por 3 a 0. Na sexta-feira, Portuguesa e Boavista empataram de 0 a 0. Neste domingo serão mais dois jogos: Madureira x Resende, 15h30, em Conselheiro Galvão, e Vsco x Macaé, às 16h, em São Januário. O jogo de quarta-feira (24), entre Flamengo e Boavista, no Maracanã, está confirmado também.

A decisão do Prefeito Crivella atende os desejos de Botafogo e Fluminense, que sempre foram contrários à volta do futebol no Rio de Janeiro antes do mês de julho. Os dois clubes foram derrotados no último Arbitral da Federação e decidiram recorrer ao TJD-RJ, para que não fosse obrigados a jogar. Derrotados, buscaram recurso no STJD, mas a tentativa de mediação do Tribunal com os clubes e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) terminou sem acordo. A decisão caberia ao presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, mas ela nem foi necessária a partir da publicação do decreto. O Tribunal ainda poderá se manifestar, mas não há prazo para isso. Os jogos Portuguesa x Botafogo e Macaé x Fluminense, programados para o dia 25, também estão suspensos.

O documento publicado no Diário Oficial do Município ainda estabelece uma inspeção pelas autoridades de saúde local, nos centros de treinamento que estão inseridos na capital, no dia 25 de junho. Já os clubes com estruturas de treinos que se encontrem em qualquer outra parte do estado deverão apresentar relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente.

Matéria alterada às 20h28 para ajustar informação, depois que o prefeito Crivella reviu o decreto inicialmente publicado.