Covid-19: federação cancela três torneios europeus de basquete

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) cancelou hoje três competições europeias da temporada 2019/2020, sem definição de campeões: a EuropeCup (Copa da Europa Masculina), a EuroLeague Women (Euroliga Feminina) e a EuroCup Women (Eurocopa Feminina). As disputas já haviam sido suspensas em 13 de março, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Por meio de nota oficial, a entidade esclareceu a atualização do calendário continental.

“A temporada 2019/2020 na FIBA Europe Cup, EuroLeague Women e EuroCup Women não serão retomadas e não haverá campeões. Todos os clubes que estavam na fase de quartas de final no momento em que a competição foi suspensa receberão pontos no ranking por chegarem às quartas de final conforme o Regulamento”.

A Fiba anunciou também o planejamento para a temporada 2020/2021, agendada para começar nos meses de setembro e outubro. Sobre a presença de público, a entidade explicou que se submeterá à legislação de cada país.

Ainda foi elaborado um plano alternativo em caso de impossibilidade de algum campeonato iniciar no período programado. Neste caso, o começo será transferido, automaticamente, para janeiro e a competição será realizada em um formato reduzido. A Fiba também fez um alerta para o caso de algum torneio começar no período previsto - setembro e outubro - precisar de ser interrompido, devido a agravamento da pandemia de covid-19: a pontuação das partidas já disputadas serão mantidas, mas o restante do torneio também ocorrerá no molde reduzido.

EuroBasket 2021

As eliminatórias para a EuroBasket 2021, que reúne as melhores seleções femininas e masculinas do continente, tiveram as janelas de partidas mantidas para novembro deste ano e fevereiro de 2020. Assim como o jogos envolvendo clubes, a liberação da presença de torcedor deverá respeitar as regras de segurança sanitária local.

No torneio feminino, caso as partidas agendadas para novembro não possam ocorrer por causa de uma nova onda da pandemia de covid-19, elas serão transferidas para a janela do mês de fevereiro e serão disputadas paralelamente àquelas marcadas para o período. A Women’s EuroBasket está confirmada para acontecer entre 17 e 27 de junho, do ano que vem.

Já na disputa masculina, em caso de não-realização por conta da covid-19, também haverá transferência das partidas de novembro deste ano para fevereiro de 2021, porém os jogos programados para fevereiro ocorrerão em outra data a ser definida pela Fiba em julho, após o final do torneio olímpico de qualificação e os Jogos Olímpicos de Tóquio. A EuroBasket ocorrerá em 2022, de 1° a 18 de setembro. A competição estava prevista para ser disputada com um ano de antecedência, mas em virtude do adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021, teve de ser remarcada.