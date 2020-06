Federação de Futebol do Rio convoca novo arbitral para segunda-feira

O Campeonato Carioca está mais próximo do reinício. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) convocou para segunda-feira (15), às 17h, nova reunião do Conselho Arbitral para decidir os detalhes do retorno da competição. Todos os clubes da Série A e o representante da categoria de atletas foram convidados.

O encontro será virtual e vai discutir os seguintes assuntos: atestado de saúde da delegação dos clubes conforme o protocolo “Jogo Seguro”, torneio extra, substituições, quantidade de atletas não profissionais, inscrição e registro, inscrição e registro de atletas por associação diferente que tenha jogado no mesmo campeonato, assuntos pertinentes à conclusão do “grupo Z” e assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria.

O protocolo “Jogo Seguro” foi produzido em conjunto pela Ferj e os médicos dos clubes da Série A durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é colocar em prática ações de segurança e assistência que devem ser seguidas após o retorno das atividades de futebol do Rio de Janeiro. O Conselho Arbitral do último sábado (06), aprovou o protocolo para o retorno das partidas, entretanto a definição das datas ficou para depois. A nova reunião virtual desta segunda-feira (15) pode definir o reinício do campeonato.

Na sexta-feira (12), a Ferj publicou um comunicado em seu site oficial defendendo o protocolo "Jogo Seguro", além de afirmar que a data para retomada das competições está sendo analisada, considerando as estatísticas do cenário da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro e os posicionamentos dos clubes e atletas.

Confira a nota na íntegra

Os pontos apresentados no protocolo “Jogo Seguro” representam um grande avanço e um passo muito importante para um planejamento seguro do retorno dos jogos de futebol. O documento está baseado em padrões internacionais e prevê medidas de segurança, higiene e isolamento social, para evitar o risco de contágio da Covid-19 entre os envolvidos. Inclusive, atende ao decreto do Governo do Estado, com a realização de partidas mediante ausência de público.

A data para retomada das competições está sendo analisada, diante dos quesitos necessários para a realização dos jogos, considerando as estatísticas do cenário da Covid-19 no Estado, e também os posicionamentos dos clubes e dos atletas envolvidos.