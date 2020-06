Liga de Vôlei de Praia retorna na Alemanha neste sábado, sem público

O vôlei de praia já tem torneio com data marcada. A nova Die Beach Liga (Liga da Praia) da Alemanha, abre a temporada neste sábado (13), em Düsseldorf. Serão 232 jogos disputados em 30 dias, com 16 duplas na competição, sendo oito de cada gênero. As mulheres serão as primeiras a entrar em quadra. Os homens só jogam a partir do dia 20 de junho.

Nos confrontos iniciais uma equipe terá que enfrentar quatro vezes cada dupla da competição durante um período de quatro semanas. As quatro melhores parcerias disputam a “Final Four”, de onde sairá a dupla campeã. Os confrontos serão realizados na Merkur-Spiel-Arena, em Düsseldorf. Serão oito confrontos por dia, sempre com início às 17h (horário de Brasília).

Não haverá público na competição. Entretanto, a Die Beach Liga irá transmitir todos os jogos ao vivo no seu canal próprio na plataforma de streaming Twitch. Toda a tabela de partidas pode ser encontrada no site oficial da competição.

As duplas femininas serão: Victoria Bieneck e Isabel Schneider, Kim Behrens e Cinja Tillmann, Karla Borger e Svenja Müller, Leonie Körtzinger e Sarah Schneider, Sarah e Lena Overländer, Leonie Klinke e Lena Ottens, Melanie Gernert e Sara Schulz, Antonia Stautz e Leonie Welsch.

No lado masculino a disputa fica entre Alexander Walkenhorst e SvenWinter, Jonathan Erdmann e Theo Timmermann, Felix Glücklederer e Jannik Kühlborn, Eric Stadie e Benjamin Sagstetter, Dan John e Milan Sievers, Georg e Peter Wolf, Max Betzien e Dirk Westphal, Manuel Harms e Richard Peemöller.