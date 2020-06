Liverpool empata com Everton, mas segue líder da Premier League

O Liverpool empatou com o Everton por 0 a 0, neste domingo (21), no Estádio Goodison Park, pela 30ª rodada da Premier League. Mesmo sem sair com a vitória, os Reds permanecem líderes absolutos da competição. Soma 83 pontos, com 23 de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado, com 60 pontos. O City entra em campo amanhã (22), contra o Burnley, no City of Manchester. Restando ainda oito rodadas para o final da competição, o Liverpool está próximo de conquistar o título de campeão inglês, feito que não alcança desde 1990.

No jogo que marcou a retomada dos Reds após a paralisação do futebol no Reino Unido, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o primeiro tempo terminou sem chances claras para ambos os lados. Na segunda etapa, o Everton teve as melhores oportunidades. Aos 34 minutos, Davies finalizou, a bola desviou em Gomes, e tocou na trave antes de sair pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Calvert-Lewin quase marca após concluir de cabeça. Nos acréscimos, o volante Fabinho, do Liverpool, respondeu em cobrança de falta, com defesa do goleiro Pickford, espalmando para fora.

O Liverpool, do brasileiro Firmino, volta a campo na próxima quarta-feira (24), para enfrentar em casa o Crystal Palace, às 16h15m (horário de Brasília), no estádio Anfield, pela 31° rodada do Premier League. No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 14h, o Everton, do brasileiro Richarlison, vai visitar o Norwich, no estádio Carrow Road.

Outros jogos

Mais dois jogos movimentaram o Campeonato Inglês neste domingo (21): o Newcastle venceu o Sheffield United por 3 a 0, no estádio St. James' Park. O Chelsea também triunfou hoje: bateu o Aston Villa por 2 a 1, jogando fora de casa, no Villa Park.