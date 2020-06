Pré-olímpico de polo aquático será em fevereiro de 2021

A Federação Internacional de Natação (FINA) publicou em seu site oficial a nova data do Campeonato Pré-Olímpico masculino de Polo Aquático. O torneio, inicialmente marcado para março desse ano, chegou a ser remarcado para dezembro. Mas, na tarde desta terça-feira (2), a entidade confirmou que a competição vai mesmo ocorrer entre os dias 14 e 21 de fevereiro de 2021, em Roterdã, na Holanda.

O diretor de Polo Aquático da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), João Santos, considerou a definição positiva. “Para dezembro, o Brasil estaria em desvantagem, já que a Europa está voltando às atividades antes. Nosso tempo de treino não seria adequado, sobretudo pelo fato de os atletas estarem parados há muito tempo. O tempo de treinamento precisaria ser maior. Para fevereiro, a gente consegue ter mais fôlego e condições de se equiparar às seleções que vamos ter de enfrentar", explicou.

Em contato com a Agência Brasil, o técnico da equipe, André Avallone, foi na mesma linha do dirigente. “A Federação foi muito sensível nessa definição. O Hemisfério Norte está em outra velocidade na recuperação dos danos da covid-19. Nós, aqui no Sul, ainda estamos sofrendo demais com o vírus. Então, eles foram muito prudentes. Agora vamos esperar as orientações sobre os protocolos de segurança e de saúde e a definição do calendário de jogos daqui do Brasil. A partir daí poderemos definir os treinamentos e as etapas de preparação para chegarmos nessa tão sonhada vaga olímpica”, disse Avallone.

No sorteio realizado previamente pela FINA, no início desse ano, antes dos dois adiamentos, o Brasil havia caído no Grupo A, com Georgia, Canadá, Montenegro, Grécia e um representante da Ásia ainda a ser definido. No Grupo B estariam Croácia, Holanda, Rússia, Alemanha, Argentina e o outro representante da Ásia. Os três melhores do pré-olímpico se classificam para os Jogos de Tóquio.