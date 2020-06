Sem início definido, Liga de Futsal terá novo modelo de disputa

Prevista para começar no último dia 27 de março, a abertura da Liga Nacional de Futsal não deve começar antes de agosto. A competição, suspensa devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) depende da realização de uma assembleia entre os representantes das 21 franquias participantes, para ter seu modelo de disputa e calendário definidos. É o que explica o vice-presidente das áreas técnica e administrativa da Liga, Luiz Henrique Taveira, durante entrevista à Agência Brasil.

"Em função do calendário cada vez mais apertado, trabalhamos com esses dois modelos: um que é a divisão dos times em dois grupos, e outro com a divisão em três grupos, de forma regionalizada. Pelo prazo, o modelo anterior - com os times jogando em turno único e playoffs - não daria mais para fazer", analisa Taveira. E ressalta ainda que “antes de julho a gente já sabe que não dá, devido aos protocolos que a gente têm visto de cidades e estados que envolvem os times. Não cravo, mas não trabalharia com julho, não".

Segundo o dirigente, a liga trabalha, atualmente, com três cenários para o início da temporada. "Início de agosto, meados de agosto e início de setembro. A cada 15 dias para frente a gente caminha também, com o cenário entrando em meados de setembro e até outubro. E o formato pode chegar no extremo de ser um mata-mata, um playoff direto. A gente terá que ir passo a passo, estudando possibilidades", descreve.

A premissa da Liga é concluir a temporada até 20 de dezembro. A previsão é que as equipes tenham uma pré-temporada de 15 dias, após a liberação para retomada de atividades coletivas, com possibilidade até de realização de amistosos. Por enquanto, os times que retomaram os treinos ainda trabalham com grupos reduzidos, de quatro a seis atletas.

A região Sul, onde os estados iniciaram a flexibilização das atividades antes de outras partes do país, concentra a maior parte das franquias que recomeçaram os treinamentos presenciais. A atualização do cenário de propagação da covid-19, levando em conta o aumento do o número de casos confirmados da doença, pode alterar a situação de algumas equipes. Os jogadores do Carlos Barbosa, por exemplo, terão de voltar a treinar em casa. A área onde fica a cidade gaúcha, que dá nome ao time, teve piora nos índices de covid-19 e encontra-se com atividades não essenciais restritas.

"A [ideia de] regionalização era para tentar viabilizar o início, sobretudo, nas regiões liberadas. Nessa perspectiva, as equipes do Sudeste [quatro de São Paulo e duas de Minas Gerais] e de Brasília formariam um grupo com expectativa que começasse por último, já que o Sul estaria em um cenário melhor, mas, a coisa começou a desandar por lá. Então, tem de aguardar cada semana e acompanhar o calendário dentro do formato da competição que estamos propondo", conclui.

Futsal na TV Brasil

Enquanto a temporada 2020 não inicia, a TV Brasil exibe aos domingos, a partir das 11h (horário de Brasília), confrontos marcantes da edição 2019 da Liga Nacional de Futsal. Neste domingo (21), será a vez do jogo de volta entre Tubarão (SC) e Marreco (PR), pelas oitavas de final. Os catarinenses venceram por 2 a 0 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação - os paranaenses haviam vencido na ida por 5 a 3. No tempo extra, o empate por 2 a 2 classificou o Tubarão por ter feito a melhor campanha na primeira fase.