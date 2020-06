Semifinalistas do Carioca serão definidos na quarta e quinta-feiras

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas e locais dos jogos da quinta rodada da Taça Rio, a última do segundo turno do Campeonato Estadual. Por meio de nota oficial, a entidade informou que as equipe do Grupo A, jogarão na próxima quarta-feira (1º de julho), e os do Grupo B na quinta (2). Com exceção da partida Macaé x Fluminense, que se enfrentarão no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, na cidade de Saquarema (RJ), todos os demais jogos serão realizados na capital fluminense.

Veja os jogos da última rodada da Taça Rio ! pic.twitter.com/tmfXJcCdys — Campeonato Carioca (@campcarioca) June 29, 2020

O que está em disputa?

Cinco equipes disputam duas vagas na semifinal da Taça Rio (segundo turno do Estadual). No Grupo A o Botafogo tem a mesma pontuação do Boavista, ambos possuem sete. A equipe alvinegra leva vantagem no critério de desempate de gols marcados: tem nove e o Boavista cinco. Na última rodada uma vitória por um placar mais amplo pode definir quem avança. O Flamengo com 12 pontos na tabela já está garantido na próxima fase.

Pelo Grupo B somente o Fluminense está matematicamente classificado e outros três são concorrentes: Volta Redonda (sete pontos), Madureira (seis) e Vasco (cinco). Deste trio somente o Volta Redonda depende apenas do seu próprio resultado para se classificar à semifinal, bastando vencer o rival Resende.

Os outros concorrente à última vaga estão envolvidos no confronto entre Vasco e Madureira, que deverão torcer contra o Volta Rendoda, clube da região Sul Fluminense, e fazer a sua parte. Vamos às possibilidades.

Vasco classificado

Se o Volta Redonda perder, basta o Vasco vencer. Se o Volta Redonda empatar, o Vasco terá de vencer por quatro gols de diferença.

Madureira classificado

Se o Volta Redonda perder, basta o Madureira vencer. Se o Voltaço perder de goleada, bastará o empate ao Madureira. O tricolor suburbano tem menos dois de saldo de gols, enquanto o Volta Redonda tem três.

Além disso, está em jogo a liderança da classificação geral do Campeonato Estadual. A disputa está entre Fla e Flu: os rubro-negros possuem 25 pontos e os tricolores 24. Esta conclusão pode envolver o campeão da competição.

De acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, o clube que conquistar os dois turnos e alcançar a primeira colocação na classificação geral se sagra campeão, sem a necessidade de disputar as finais. O Flamengo já faturou a Taça Guanabara (primeiro turno) e tem chances de conquistar a Taça Rio. Se a equipe do técnico Jorge Jesus também se sagrar campeão do segundo turno, e o Fluminense garantir a primeira posição da classificação geral, as duas equipes disputarão o título do Campeonato Carioca.