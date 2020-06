Tênis de mesa: Hugo Calderano fica em segundo no Campeonato Alemão

Não foi o dia de Hugo Calderano. O brasileiro perdeu as duas partidas que disputou na final da Bundesliga de Tênis de Mesa, neste domingo (14), e ficou com o segundo lugar. O time de Calderano, o Liebherr Ochsenhausen, tentava o bicampeonato alemão, mas o Saarbrücken fez 3 a 1 e comemorou o título.

Seguindo as orientações devido à pandemia do novo coronavírus, não havia público na Arena Fraport, em Frankfurt, e os jogadores não trocaram de lado da mesa durante as partidas. Calderano abriu a série contra o alemão Patrick Franziska. Em partida equilibrada, o brasileiro de 23 anos quase sempre esteve atrás no placar e buscava o empate, mas acabou derrotado por 3 sets a 2.

O Saarbrüken ampliou a vantagem para 2 a 0 em partidas depois da vitória do chinês Shang Kun sobre o francês Simon Gauzi por 3 sets a 1. No confronto seguinte, o Ochsenhaunsen reagiu, e diminuiu a série para 2 a 1 com Jakub Dyjas derrotando Dark Jorgic por 3 sets a 1.

Precisando vencer Shang Kun na quarta partida do dia para empatar a série, Hugo Calderano voltou à quadra. Contudo, o chinês foi impecável e não deu chances ao brasileiro: vitória por 3 sets a 0, confirmando o título do Saarbrüken por 3 a 1.

Hugo Calderano é o sexto colocado no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O brasileiro é o atual campeão Pan-Americano individual e em duplas (ao lado de Gustavo Tsuboi) e da Copa Pan-Americana.