Após 11 dias, CT de atletismo fecha novamente no interior de SP

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta sexta (17) que, a partir de sábado (18), o Centro Nacional de Desenvolvimento da modalidade (CNDA) não estará mais aberto a treinadores e atletas.

A instalação esportiva, localizada em Bragança Paulista (a aproximadamente 120 quilômetros da capital paulista), havia sido reaberta no dia seis de julho, após passar mais de quatro meses fechada por restrições impostas pelas autoridades sanitárias.

A reversão do quadro aconteceu por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendendo decretos da prefeitura daquele município. Dessa forma, Bragança Paulista volta à fase vermelha (a mais restritiva) do Plano São Paulo de combate À covid-19.

O Plano São Paulo, do governo estadual para o combate à covid-19, é dividido em regiões e em cinco fases, que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). Na atualização mais recente, feita nesta sexta, apenas sete regiões do estado estão na fase 3 (amarela). Além da capital paulista, Baixada Santista, Registro e quatro sub-regiões metropolitanas (sudoeste, sudeste, leste e oeste).