Após derrotar São Paulo, Bragantino se torna o melhor do Paulistão

O Red Bull Bragantino levou a melhor sobre o São Paulo na noite de ontem (23). Venceu o o Tricolor no Morumbi, por 3 a 2, e, de quebra, passou a ter a melhor campanha do estadual, ao somar 20 pontos. Já o São Paulo tem 18. Ambos os times entraram em campo já classificados para as quartas de final, em jogo válido pela 11ª e penúltima rodada do Paulistão. O campeonato ficou paralisado por quatro meses devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), e foi retomado na última quarta-feira (22).

Logo aos seis minutos, Pablo, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. Na sequência, seis minutos depois, foi a vez de o Bragantino responder. Matheus Jesus recebeu de Artur e bateu cruzado, de fora da área, deixando tudo igual. A equipe do técnico Felipe Conceição conseguiu a virada aos 34. Dentro da grande área, Morato limpou Arboleda, bateu no canto esquerdo do goleiro Tiago Volpi, que não conseguiu defender. O Tricolor Paulista, comandado por Fernando Diniz, correu atrás do prejuízo. Sem deixar o adversário sentir o gosto de estar à frente no placar, Pablo em um chute rasteiro empatou a partida.

No segundo tempo a quantidade de bolas na rede não se repetiu. O gol solitário que garantiu a vitória do Bragantino saiu dos pés de Artur. O atacante chutou colocado no ângulo direito de Volpi, que se esticou, mas não conseguiu evitar a derrota.

Tão logo o jogo terminou, o Bragantino comemorou com publicação no Twitter.

Ahhhhh futebol, que saudade que estávamos de você!#ProntosParaOMundo pic.twitter.com/hMzsYs3hyB — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 24, 2020

A noite de quinta (23) ainda teve mais dois jogos. O Internacional de Limeira escapou do rebaixamento ao vencer o Oeste por 2 a 1, na Arena Corinthians. Já a equipe rubro-negra se complicou na tabela e vive o drama da possibilidade de queda.

No outro confronto, o Botafogo-SP derrotou o Guarani por 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo dos Campo. Este placar manteve o time de Ribeirão Preto na luta contra o descenso. Já o Bugre perdeu a oportunidade de eliminar o Corinthians e carimbar o passaporte para a próxima fase.

Quem já está classificado?

De acordo com o regulamento do Paulistão, os dois primeiros colocados dos quatro grupos se classificam às quartas de final. Com antecipação, cinco clubes já estão garantidos nas quartas de final.

No Grupo A apenas o Santos, que tem 16 pontos, está classificado. Os outros componentes desta chave vivem situação que pode levar um clube à tristeza ou à glória. Isso porque Água Santa (11), Ponte Preta (10) ou Oeste (10) pode se classificar, embora também possa ser rebaixado.

No Grupo B, a dupla Santo André (20) e Palmeiras (19), não pode ser mais ultrapassada. Embora tenha o mesmo número de pontos que o Red Bull Bragantino, o Santo André tem saldo inferior de gols.

No Grupo C, o São Paulo é o único que entrará em campo na última rodada com a certeza da vaga. Já o Mirassol, que tem 17, basta empatar que garante a classificação. O Internacional de Limeira é o terceiro, com 3 pontos a menos. Para a equipe de Limeira conquistar o acesso às quartas de final terá que vencer seu jogo e torcer por uma derrota do concorrente, além de ter que tirar uma enorme diferença de saldo de gols. O Mirassol tem 6, por outro lado o Inter tem menos 5.

E pelo Grupo D, o Bragantino está assegurado na próxima fase após somar 20 pontos. Já o Guarani, com 16, e Corinthians, com 14, vivem a expectativa de continuar na luta pelo título. Para o time de Campinas levar a melhor basta uma vitória ou que o Corinthians não vença o seu confronto. Para o atual campeão da competição continuar vivo terá que vencer a sua partida. Além disso, o Brugre deverá ser derrotado. Caso o time de Campinas somente empate, os corintianos deverão ultrapassá-lo no saldo de gols. O Guarani tem 15 e o Corinthians 13.

Próxima rodada

A fase de grupos de Paulistão chega ao fim no próximo domingo (26) . Todas as oito partidas da 12ª e última rodada começarão no mesmo horário, às 16h (horário de Brasília). O Bragantino encara o Botafogo-SP, no Prefeito José Liberatti, em Osasco. Já a Ferroviária enfrenta o Internacional de Limeira, no Morumbi. Na Vila Belmiro, teremos o duelo entre Guarani e São Paulo. Em São Bernardo do Campo, no Estádio Primeiro de Maio, entram em campo Mirassol e Ponte Preta. Outro embate do Paulistão será entre Novorizontino e Santos, na Arena Corinthians. Ainda na capital paulista, jogam Palmeiras e Água Santa, na Arena Palmeiras. O Oeste recebe o Corinthians, na Arena Barueri, em Barueri. Por fim, o Santo André enfrenta o Ituano, no Canindé, na cidade de São Paulo.

Quem luta contra o rebaixamento?

Apenas os dois clubes de pior campanha do Campeonato Paulista sofrerão o descenso. Na briga para ficar de fora desta condição dois clubes estão em situação mais delicada. Ponte Preta e Oeste têm apenas 10 pontos. Três possuem 11: Botafogo-SP, Ituano e Água Santa. Em uma situação um pouco mais favorável está a Ferroviária, com 12.

Artilharia

Além de ter a melhor campanha na competição até o momento, o Red Bull Bragantino tem a artilharia do Paulistão. O atacante Ytalo já balançou sete vezes a rede dos adversários. Na sequência, Júnior Todinho, do Guarani, e Willian, do Palmeiras, têm seis gols cada um.