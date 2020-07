Barcelona vence Valladolid e segue na disputa do Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Valladolid por 1 a 0 neste sábado (11), no Estádio José Zorrilla, pela 36° rodada do Campeonato Espanhol. O Barça, vice-líder, chegou a 79 pontos, e se manteve na cola do Real Madrid, primeiro colocado, com 80. Os merengues têm um jogo a menos.

No primeiro tempo, o chileno Arturo Vidal marcou o único gol da partida após receber passe de Messi e chutar de dentro da grande área. A bola ainda bateu na trave antes de balançar a rede.

Na segunda etapa, a equipe catalã sofreu pressão, mas acabou segurando o resultado. O goleiro Ter Stegen teve considerável participação nesta vitória. Ele evitou o gol do Valladolid, aos 14 e 19 minutos, em duas cabeçadas de Ünal, no canto esquerdo. No finalzinho do jogo, aos 45, Stegen aparece novamente, espalmando a bola no chute cruzado de Sandro Ramírez.

Ainda com chances de título, o atual campeão espanhol vai ficar de olho no jogo entre Real Madrid e Granada, na segunda-feira (13), no Estádio Nuevo Los Cármenes, pela 36° rodada.