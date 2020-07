Botafogo acerta com o zagueiro Rafael Forster

Na manhã desta sexta-feira (24), o Botafogo confirmou o acerto com o zagueiro Rafael Foster, de 29 anos. O último clube do jogador foi o Ludogorets (Bulgária), do qual ele se desligou recentemente após rescindir contrato. O acordo do defensor com o Botafogo é até o final da temporada de 2021.

Seja bem-vindo, Rafael Forster!



Zagueiro foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira no Estádio Nilton Santos! A entrevista coletiva completa vai ao ar na Botafogo TV! Fique ligado! #VamosFOGO ⭐️



📸 Vitor Silva / Botafogo pic.twitter.com/pbMlZ7gNNt — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 24, 2020

No Leste Europeu, Foster chegou a trabalhar com Paulo Autuori, atual comandante do Botafogo, durante a temporada 2018.

O defensor vai ser o mais experiente da zaga botafoguense, que atualmente tem dois atletas das categorias de base, Marcelo Benevenuto e Kanu.

Antes do anúncio desta sexta-feira, o clube já havia contratado os laterais Victor Luis e Kevin, além do atacante Salomon Kalou.