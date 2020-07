Botafogo e Portuguesa fazem duelo quente dentro e fora de campo

Portuguesa e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (01), às 21h30min, no Estádio Luso-Brasileiro. Normalmente, não seria um confronto entre rivais, acirrado, com os ânimos exaltados, como é costume em grandes clássicos do Rio de Janeiro. Contudo, a partida desta noite tem componentes especiais.

Começando pela disputa por uma vaga na semifinal da Taça Rio. O Botafogo tem sete pontos e ocupa a segunda colocação do grupo A, mas ainda não está classificado. A terceira posição é do Boavista, com o mesmo número de pontos, mas perde no desempate pelo número de gols marcados. O Boavista enfrenta o Flamengo, no mesmo horário, no Maracanã. A Portuguesa também tem chance de conquistar a classificação. Basta vencer o Botafogo por uma vitória simples e torcer para o Rubro-Negro derrotar o Boavista.

A maior novidade do Alvinegro é o retorno de Paulo Autuori ao banco de reservas. Em entrevista ao jornal O Globo, concedida na semana passada, ele criticou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) com 15 dias de suspensão devido às declarações. O Botafogo recorreu e conseguiu uma liminar, mas Autuori decidiu não ficar à beira do gramado no jogo contra a Cabofriense em protesto contra o retorno do Campeonato Carioca.

Nesta semana, ao participar do programa Bem Amigos!, do canal SporTV, o técnico do Botafogo voltou a criticar o retorno do Campeonato Carioca e o argumento de que os clubes de menor investimento precisam dos valores dos direitos de transmissão.

“Um dos argumentos de que o futebol carioca deveria voltar rápido era porque os clubes pequenos precisavam dos valores de direitos televisivos. A minha pergunta é se em todos os estados existem clubes pequenos que também dependem desses valores. E nem por isso os campeonatos voltaram. Falar em relação que precisa do dinheiro, da grana, muito bem, só para dar um exemplo: o Bangu, que por acaso o presidente da Ferj foi presidente do Bangu, ficou 25 dias me parece, ou por aí, em um hotel para poder treinar, e o primeiro jogo deles foi justamente contra o Flamengo. Me parece que 25 dias em um hotel para equipes que estão com problemas financeiros é complicado em um momento como esse. Nós vamos jogar, embora tivessem dito que preferencialmente os estádios seriam o Nilton Santos, Maracanã e São Januário. Pois bem, nós vamos jogar no estádio da Portuguesa. Não tinha refletores e me parece que puseram refletores. Pelo que eu saiba, refletores, ao serem colocados, não têm um custo barato para equipes que precisam desse dinheiro”.

Em nota oficial, a Portuguesa lamentou as declarações de Paulo Autuori e afirmou estar perplexa com as acusações e se sente desrespeitada. Sobre as torres de iluminação, o clube disse que instalou com recursos próprios e que faz parte do crescimento da Portuguesa, “que está na elite do futebol carioca há cinco anos, e disputa constantemente campeonatos nacionais, como o próprio Brasileirão Série D”.

O Bangu, que tem chances mínimas de classificação no mesmo Grupo A e enfrenta a Cabofriense, nesta quarta-feira (1º de julho), em Moça Bonita, também emitiu nota oficial.

“Foi com surpresa que o Bangu Atlético Clube recebeu as declarações infundadas, irresponsáveis, levianas e distantes da verdade, de um empregado do Botafogo FR, Sr. Paulo Autuori, proferidas em um determinado programa de televisão sobre a existência de colaboração financeira do ex-presidente Rubens Lopes na atual gestão do Bangu AC, fato imaginado talvez sob o efeito de algum alucinógeno ou clara má intenção”.

Para o confronto de desta noite, o Botafogo deve entrar em campo com Diego Cavalieri, Luiz Fernando, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato e Danilo Barcelos; Cícero,Alex Santana (Caio Alexandre), Honda e Bruno Nazário; Pedro Raul e Luis Henrique.

O técnico Rogério Corrêa deve escalar a Portuguesa com Milton Raphael, Luis Gustavo, Dilsinho, Diego Guerra e Mauro Gabriel; Muniz, Henrique, Romarinho e Chay; Matheus Pimenta e Adriano.