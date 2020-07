Brusque ganha primeiro jogo contra o Joinvile

No primeiro duelo pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Brusque superou o Joinvile por 1 a 0 nesta quinta (9) na Arena Joinvile. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (12) dentro dos domínios do vitorioso de hoje. No Estádio Augusto Bauer, o Brusque jogará pelo empate para seguir adiante na competição.

Fim de jogo na Arena Joinville! O JEC perde para o Brusque pelo placar de 1 a 0! Vamos em busca da classificação no Augusto Bauer! #Catarinense2020 pic.twitter.com/tfrIIOSUkF — JEC (de 🏠) (@jec_online) July 10, 2020

O gol da vitória do Brusque veio aos 21 minutos do segundo tempo, com Thiago Alagoano. Ele cabeceou com força, o goleiro espalmou e ele completou no rebote. Ex-jogador do Joinvile, o camisa 10 do Brusque é o artilheiro do campeonato com sete gols.

Antes da parada do campeonato por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Brusque era a sensação do torneio. Brigou pela liderança da fase de grupos e também chegou à terceira fase da Copa do Brasil. Quem avançar às semifinais do Catarinense vai enfrentar o vencedor de Figueirense e Juventus.