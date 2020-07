Campeonato Catarinense de Futebol é suspenso por novo decreto

O Campeonato Catarinense de Futebol não tem previsão para terminar. O governo do estado de Santa Catarina decretou, na noite de sexta-feira (24) , a ampliação das medidas de isolamento social no estado devido ao novo coronavírus. O decreto prorroga a suspensão de competições e eventos esportivos em Santa Catarina até o dia . O governador Carlos Moisés justificou a decisão destacando que é necessário restringir a circulação de pessoas no momento em que o número de casos tem crescido na região.

“O estado de Santa Catarina enfrenta um momento duro no combate à pandemia. Essas medidas para restringir a circulação de pessoas, infelizmente, são necessárias. O número de contaminados está acelerando e precisamos ampliar o distanciamento social. O governo tem atuado para ampliar os leitos de UTI, porém a colaboração de todos é fundamental”.

O suspensão não foi bem recebida pelo presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF). Em entrevista à Rádio CBN Diário, Rubens Angelotti admitiu a dificuldade em terminar o Campeonato Catarinense por falta de datas. Angelotti criticou a decisão e citou exemplos de outros campeonatos, como o Carioca, já finalizado, o Paranaense e o Paulista, que voltaram às partidas

Se o Campeonato Catarinense não retornar antes do dia , dificilmente haverá datas para o fim da competição. Isto porque a série B do Campeonato Brasileiro começa exatamente no dia , com três times de Santa Catarina na disputa. O Avaí enfrenta o Náutico, dia 7, às 21h30, na Ressacada. No (8), o Figueirense enfrenta o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, às 16h. No (9), a Chapecoense joga contra o Oeste às 11h, na Arena Barueri.

Brusque e Criciúma também têm compromissos pela série C do Brasileirão, que começa no dia . O Brusque recebe o Ypiranga-RS, (8), no Estádio Augusto Bauer. O Criciúma enfrenta o Londrina, dia 10, às 20h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.