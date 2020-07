Ceará goleia Barbalha na volta do futebol no Nordeste

A bola voltou a rolar no Nordeste nesta segunda (13) após paralisação dos campeonatos estaduais da região no mês de março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O Campeonato Cearense foi o primeiro a retornar. A goleada do Ceará sobre o Barbalha por 5 a 0, no estádio Franzé Morais, pela 6ª rodada, marcou a retomada da competição em uma partida que iniciou no atípico horário de 9h. O resultado levou o Vozão à liderança da competição com 14 pontos conquistados, e garantiu o clube nas semifinais com uma rodada de antecipação.

DEU ROCK! 🤘⚫⚪

No #DiaMundialdoRock o Vozão voltou a campo pelo #CearenseYpioca. 5 a 0, com gols de Lima (2), Vina (1), Tiago (1) e Charles (1). Nosso próximo jogo será quarta-feira, contra o Fortaleza, às 22h30.

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/JCDIqWJrqL — YouTube.com/VozaoTV (@CearaSC) July 13, 2020

Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Lima abriu o placar ao bater colocado da entrada da grande área, no canto esquerdo. Indefensável para o goleiro Geilson. No finalzinho, Vina limpou a marcação e marcou o segundo. Ceará 2, Barbalha 0.

Na segunda etapa o Vozão manteve a superioridade. Aos 4 minutos Chaves ampliou o marcador de cabeça. Três minutos depois, a equipe do técnico Guto Ferreira, que estreou nesta manhã no comando do time cearense, voltou ao ataque e registrou o quarto gol do jogo, o segundo de Lima. Aproveitando a superioridade, Tiago Pagnussat chutou cruzado e a bola passou por baixo do goleiro adversário, foi o quinto do Ceará, aos 15 do tempo final.

Mais duas partidas movimentam a 6° rodada do Campeonato Cearense nesta segunda (13). Caucaia x Atlético-CE, no Raimundão a partir das 14h, e Guarani de Sobral x Fortaleza, no Castelão a partir das 18h. Com 12 pontos, se o Leão do Pici vencer a partida ultrapassa o Ceará e assume a liderança.

Apenas um jogo pela 6° rodada aconteceu antes da interrupção motivada pandemia. No dia 17 de março, a Ferroviária venceu o Pacajus de 1 a 0, no Presidente Vargas, e conquistou vaga para a próxima fase.