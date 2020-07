Com restrições, Centro de Desenvolvimento do Atletismo reabre

As atividades no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), retornaram nesta segunda (6) de forma reduzida e gradual. Mesmo com a região de Bragança Paulista estando sob bandeira vermelha no plano de reabertura gradual do governo do estado de São Paulo, a prefeitura autorizou a liberação, exigindo o respeito aos protocolos de sanitárias.

A retomada também seguirá normas propostas pela CBAt e terá os treinos realizados apenas em dois horários: de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h. Já aos sábados as atividades acontecem apenas das 8h às 12h.

Na primeira fase participam das atividades apenas atletas que residem em Bragança Paulista e que integram o Plano de Preparação Olímpica do COB/CBAt, medalhistas em Campeonatos Mundiais e nos Jogos Pan-Americanos (2019), atletas da categoria Sub-20 medalhistas em campeonatos mundiais nos anos de 2018 ou que possuam índices para o Campeonato Mundial Sub-20 de 2020 e aqueles que já realizam treinamento contínuo no CNDA, maiores de 18 anos e que estejam entre os 10 primeiros do ranking brasileiro (entre 1º de janeiro de 2019 e 15 de março de 2020). Nessa primeira fase o grupo de atletas deverá ser composto por 27 pessoas.

Na chegada ao local todos terão a temperatura corporal aferida e responderão a um questionário diário de um profissional de saúde. O uso de máscaras também é obrigatório. Além disso, atletas e treinadores assinarão um Termo de Responsabilidade, conforme modelo aprovado pela Prefeitura de Bragança Paulista, para usarem as instalações do CNDA. Durante todo o período é proibida a entrada no CNDA de parentes de qualquer grau, dirigentes e amigos.