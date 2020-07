Copa do Nordeste: Bahia supera Confiança e está na grande final

Jogando no estádio Pituaçu, o Bahia derrotou o Confiança por 1 a 0 na noite desta quarta (29) e garantiu a classificação para a grande decisão da Copa do Nordeste, onde enfrentará o Ceará.

🙌 PASSAMOS! ESTAMOS NA FINAL DA LAMPIONS! Fim de jogo: Bahia 1x0 Confiança. Gol de Daniel #BBMP pic.twitter.com/tapqVsSIFd — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 30, 2020

Mesmo sendo melhor durante a maior parte da partida, mantendo mais a posse de bola e criando boas jogadas, a equipe baiana não teve vida fácil diante do time de Sergipe, que se fechou na defesa e apostou tudo em uma chance de contra-ataque.

Isto fez com que o jogo ficasse muito amarrado, e só fosse decidido nos últimos minutos, aos 42 minutos do segundo tempo, quando o meia Daniel, que havia entrado no gramado um minuto antes, acertou chute de fora da área para vencer o goleiro Rafael Santos e marcar o gol da vitória e da classificação.

41' Daniel entrou

42' É DELEEEEEEE! DANIEL FEZ O GOL DA CLASSIFICAÇÃO! PREDESTINADO! pic.twitter.com/0XbihDrr2a — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) July 30, 2020

Agora o Bahia enfrenta o Ceará, que superou o Fortaleza nas semifinais, na final da Copa do Nordeste em dois jogos no estádio do Pituaçu, em Salvador (Bahia). As partidas decisivas acontecem nos próximos sábado (16h, horário de Brasília) e terça (21h30, horário de Brasília).