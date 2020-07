Corinthians, Ponte Preta e Mirassol passam para as quartas do Paulista

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista teve emoção, reclamação, erro de arbitragem e a definição dos três últimos classificados para as quartas de final.

No Grupo A, a Ponte Preta poderia cair para a Série A2 ou passar para a próxima fase. A Macaca derrotou o Mirassol por 1 a 0 e conseguiu avançar às quartas. Mesmo perdendo, o Mirassol ficou na segunda posição do Grupo B e também segue na competição.

Na disputa pela segunda vaga do Grupo D, o Corinthians levou a melhor sobre o Guarani, e também garantiu presença nas quartas de final do Paulistão.

Jogando na Vila Belmiro, o Guarani perdeu para o time “alternativo” do São Paulo por 3 a 1, em um jogo com interferência direta da arbitragem. O Tricolor vencia por 2 a 1 até os 20 minutos do segundo tempo, quando Rafael Costa fez um belo gol de voleio. O assistente Alberto Masseira assinalou impedimento inexistente. No minuto seguinte, o São Paulo fez o terceiro gol e fechou o placar.

Mesmo se o Bugre empatasse com o Tricolor, a classificação ficaria com o Corinthians, que derrotou o Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri.

Deixe sua curtida se você está nas quartas de final do Paulistão Sicredi.#FutebolPaulista pic.twitter.com/IfXnrPaq0L — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) July 26, 2020

No primeiro tempo, o Corinthians teve muita posse de bola e pouca efetividade. O Timão trocava muitos passes, mas não chegava com perigo ao gol de Glauco. O Oeste criou as melhores oportunidades, obrigando Cássio a trabalhar bastante, principalmente nos 20 minutos iniciais.

Aos 40 minutos da primeira etapa, o técnico Tiago Nunes precisou fazer duas substituições. Everaldo sentiu a parte posterior da coxa esquerda e saiu para a entrada de Janderson. Boselli também teve de deixar a partida depois de uma disputa de cabeça pela bola. Mateus Vital foi o escolhido para o lugar do argentino.

O Corinthians seguiu com dificuldade de criação, mas chegou ao gol em um lance de bola parada, aos 47 minutos. Falta na beira da área; Luan lançou para Danilo Avelar, de “casquinha”, desviar para o gol.

Lutando contra o rebaixamento, o Oeste melhorou no segundo tempo, conseguiu ter mais controle da bola e continuou assustando o Corinthians. O time da casa perdeu Marlon, aos 35 minutos. Ele recebeu cartão vermelho por falta em Fágner. Mesmo com um a menos, o Oeste tentou pressionar o Timão, mas acabou sofrendo o segundo gol. Aos 45 minutos, Éderson recebeu a bola na entrada da área e chutou forte no canto do goleiro Glauco, selando a vaga do Coringão nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Com os resultados de hoje (26) as quartas de final ficaram assim:

Santos x Ponte Preta

Palmeiras x Santo André

São Paulo x Mirassol

Bragantino x Corinthians

Os jogos serão disputados em partida única, na próxima quarta (29) e quinta-feira (30). Serão dois jogos por dia: às 19h e às 21h30 (horário de Brasília). As definições - locais, dias e horários - dos confrontos devem ser divulgados amanhã (27), pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Na luta contra o rebaixamento, Oeste e Água Santa tiveram as duas piores campanhas da primeira fase e caíram para a Série A2.