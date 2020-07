Covid-19: WTA de Tóquio é cancelado pela primeira vez, desde 1984

O Comitê Executivo do torneio WTA de Tóquio (Toray Pan Pacific Open) cancelou a competição programada para novembro deste ano, diante do recrudescimento no Japão de casos do novo coronavírus (covid-19). Esta é a primeira vez que o torneio deixará de ocorrer, desde sua criação, em 1984. A decisão foi confirmada em nota oficial nesta quarta-feira (29) pela Associação de Mulheres Tenistas Profissionais (WTA, sigla em inglês).

Na noite de ontem (29), em comunicado oficial, o Comitê Executivo do Toray Pan Pacific Open anunciou a extinção do torneio este ano. “Esta é a primeira vez que o torneio foi cancelado desde que começou em 1984. Este é um resultado decepcionante não apenas para jogadores de tênis de todo o mundo que jogam todos os anos, mas também para fãs de tênis nacionais e internacionais, mas faremos o possível para manter e ter sucesso no evento principal em 2021.”

Em nota, a WTA agradeceu o esforço do Comitê Executivo em tentar viabilizar o torneio, com partidas sem público, a fim de priorizar a saúde e a segurança de todos os envolvidos. "No entanto, após uma série de deliberações, o Comitê Executivo tomou uma decisão comovente de descartar o adiamento e concluiu que o cancelamento do torneio era a melhor decisão no interesse da saúde pública, especialmente à luz da preocupação com o segundo onda de infecção se espalhando no Japão”.

O cancelamento do WTA de Tóquio acontece a menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, que estão marcados para ocorrer entre 23 de julho e 8 de agosto na capital japonesa.

Cancelamentos na China

Outros dois torneios também foram impactados nestes últimos dias no continente asiático. Na semana passada, o ATP Tour masculino e o WTA feminino, que ocorreriam na China, foram cancelados. O Governo Chinês proibiu eventos esportivos internacionais até o final deste ano, como medida de segurança sanitária, devido à covid-19. O único evento marcado Ásia, no calendário provisório da WTA para 2020, é o Aberto da Coreia do Sul, na capital Seul, em outubro.

O WTA de Palermo, na Itália, programado para começar na próxima segunda-feira (3 de agosto), deverá marcar a retomada dos eventos da temporada 2020, marcada por vários torneios suspensos ou extintos.