CPB promove camping virtual com jovens atletas de natação

A partir da próxima segunda (6), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), através da equipe de profissionais da natação, promove um camping virtual para jovens atletas da modalidade. São esperados na ação, que seguirá até sábado (11), 72 nadadores das seleções sub-18 e sub-20, além da equipe nacional do Centro de Referência e do Camping Escolar 2020 (projeto que reúne atletas com idades entre 12 e 17 anos, e que proporciona o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento aos jovens).

A palestra de abertura será de Alex Pussieldi, ex-técnico da seleção brasileira de natação, com o tema “Motivação durante o período da pandemia”. Também haverá palestras de Rafael Martins, fisioterapeuta da seleção brasileira de natação paralímpica, de Leonardo Tomasello, técnico-chefe da natação no CPB, de Hésojy Gley, médico-chefe do CPB, e de Fabrizio Veloso, psicólogo do CPB. Além das palestras acontecerão gincanas de conhecimento sobre a história do Movimento Paralímpico.

O encerramento da atividade será com um treino virtual comandado pelo preparador físico Henrique Oliveira. A atividade será inspirada no projeto Movimente-se, recém-lançado pelo CPB.

Alguns atletas da seleção brasileira de natação paralímpica também compartilharão experiências durante as aulas. Um deles será Wendel Belermino, campeão mundial dos 50m livre da classe S11 (para atletas com deficiência visual) em Londres no ano passado. “Não comecei tão novo quanto a maioria dessa galera. Fico feliz demais por ter essa oportunidade de falar com eles e servir de inspiração. Espero contribuir no desenvolvimento deles. E tenho certeza de que também vou aprender bastante nesses minutos que estaremos juntos”, disse à Agência Brasil o nadador de 22 anos nascido em Brasília.