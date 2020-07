Decisão da tradicional Supercopa da Inglaterra será em 29 de agosto

A tradicional Supercopa da Inglaterra (Community Shield) já tem data definida: será realizada em 29 de agosto, no estádio de Wembley, em Londres. Na disputa estão o Liverpool, atual campeão inglês (Premier League) e o vencedor da Copa da Inglaterra (Heads Up FA), cuja final será no próximo sábado (1°), entre Chelsea e Arsenal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29), pela Federação Inglesa de Futebol (The FA, na sigla em inglês), em nota oficial.

A date for your diaries! 🗓



The winners of this weekend's #HeadsUpFACupFinal will face the @PremierLeague champions at @WembleyStadium in the 2020 #CommunityShield supported by @McDonaldsUK. — The FA (@FA) July 29, 2020

A Supercopa ocorre desde 1908. O Manchester City é o atual campeão da competição. Em 2019 venceu o Watford por 6 a 0, em Wembley. Na ocasião o atacante brasileiro Gabriel Jesus marcou dois gols.

O Manchester United é a equipe que mais vezes levantou o troféu em toda a história, 21 no total. Seguido do Arsenal e Liverpool, com 15 conquista cada. O Everton vem logo atrás com nove.