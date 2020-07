Figueirense retorna ao Catarinense com vitória sobre Juventus

Mesmo jogando fora de casa, no estádio João Marcatto, o Figueirense derrotou o Juventus por 2 a 1 nesta quinta (9) e partiu na frente na disputa por uma vaga para a semifinal do Campeonato Catarinense.

A partida de volta acontece no próximo domingo, a partir das 18h30, no estádio Orlando Scarpelli.

ACABOU! ⌛

Com gols de Pedro Lucas e Diego Gonçalves, vencemos o Juventus por 2x1, fora de casa, na partida de ida das quartas de final do Catarinense 2020. ⚽

Obrigado pela torcida, Nação Alvinegra! Domingo é no Scarpellão! 🏴🏳️

⠀#GEJxFFC pic.twitter.com/JOxHUGmBDy — Figueirense FC (@FigueirenseFC) July 9, 2020

Os gols

O Figueirense começou o jogo melhor, e não demorou a transformar a maior qualidade em gols. Logo aos 10 minutos de partida Pedro Lucas vence o goleiro Hudson após receber passe de Diego Alves.

E foi justamente Diego Alves que ampliou o marcador para 2 a 0, 17 minutos depois, em jogada rápida de contra-ataque.

O gol de honra do Juventus saiu apenas aos 35 minutos do segundo tempo, com o atacante Geovane Itinga.

Ainda nesta quinta, Joinville e Brusque se enfrentam na Arena Joinville pela competição.