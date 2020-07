Fluminense derrota Botafogo em amistoso no Nilton Santos

O Fluminense venceu o Botafogo no primeiro de dois amistosos entre os clubes. As partidas servem como preparação para o início do Campeonato Brasileiro. Michel Araújo marcou o único gol do jogo, disputado neste (25), no Estádio Nilton Santos.

O confronto foi acirrado. O Tricolor teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas as melhores chances foram do Botafogo. Logo aos 16 minutos, Bruno Nazário protagonizou um lindo lance. Guilherme Santos cruzou na área, Bruno dominou no peito, deu um chapéu em Egídio e tentou finalizar de bicicleta. A bola bateu no travessão de Muriel.

Aos 34 minutos, Barrandeguy também levou perigo ao goleiro do Flu. Novo cruzamento de Guilherme Santos que Nino afastou mal. O lateral bateu de fora da área e quase abriu o placar. Seis minutos depois, foi a vez de Pedro Raul tentar de cabeça. O Fluminense só chegou com perigo aos 43 minutos, com um belo passe de Marcos Paulo para Evanílson, que chutou para fora.

O Botafogo continuou com as melhores oportunidades no segundo tempo. Aos 16 minutos, Honda acionou Guilherme Santos, que tocou na saída de Muriel. Calegari salvou a bola na linha e impediu o gol alvinegro. Aos 24 minutos, Honda sofreu falta de Hudson dentro de área. Pênalti que Pedro Raul cobrou e isolou.

O Fluminense não perdoou mais um erro do adversário. Lançamento na área do Botafogo e a zaga afastou mal. A bola sobrou para Michel Araújo chutar e marcar o único gol da partida, aos 28 minutos. O uruguaio tinha acabado de entrar no lugar de Nenê e fez seu primeiro gol com camisa tricolor em nove jogos disputados.

As equipes se enfrentam novamente no próximo sábado, dia , também no Nilton Santos, às 17h.