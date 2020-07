Fórmula 1: Vettel é o mais rápido no 2º treino desta sexta, na Hungria

Depois de duas provas em 2020 e apenas um ponto marcado até aqui, o tetracampeão Sebastian Vettel finalmente andou na frente. Foi só no segundo treino livre desta -feira(17) para o Grande Prêmio da Hungria, mas o alemão conseguiu ser o mais rápido no circuito de Hungaroring, com o tempo de 1min40seg464.

O segundo treino foi debaixo de chuva e alguns pilotos optaram por não entrar na pista. Lewis Hamilton (Mercedes), que tinha feito o melhor tempo no primeiro treino livre, foi um deles. Além do hexacampeão, Esteban Ocon (Renault), Daniel Ricciardo (Renault), Nicholas Latifi (Williams), George Russell (Williams), Alexander Albon (RBR) e Kevin Magnussen (Haas) não se arriscaram. Apesar da dificuldade em controlar os carros na pista, não houve acidente.

Mesmo com as ausências, o desempenho de Vettel dá esperança à Ferrari. O alemão foi 0seg272 mais rápido que o líder da Fórmula 1, Valtteri Bottas (Mercedes), que ficou em segundo lugar no treino de hoje (17). A terceira posição foi de Carlos Sainz (McLaren), com o tempo de 1min41seg784. Apesar de Vettel colocado a Ferrari no alto, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc obteve apenas a décima posição.

A previsão é de chuva novamente para os treinos de amanhã (18). O terceiro treino livre começa às 7h (horário de Brasília). O treino que define o grid de largada será às 10h. O GP da Hungria, no circuito de Hungaroring, na cidade de Mogyoród, é o terceiro da temporada de 2020 e será disputado no (19), com largada às 10h10min.