Ministro britânico confia em retorno seguro de torcida aos estádios

O governo britânico está confiante de que pode implementar medidas para garantir que os torcedores possam retornar com segurança aos estádios em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), afirmou o ministro do Esporte, Nigel Huddleston, à BBC (empresa pública de comunicação britânica).

O governo pretende reabrir esportes de elite para a torcida de forma mais ampla a partir de 1º de outubro, após anunciar este mês planos para permitir que espectadores participem de eventos que testarão as novas diretrizes.

Os amistosos de críquete estavam abertos a um número limitado de torcedores, enquanto o Campeonato Mundial de snooker (bilhar) e o festival de corridas de cavalos Goodwood também funcionaram como eventos-teste.

“Sejam estádios ou teatros, já vimos em outros países uma maneira de contar com o público completo sem uma vacina”, disse à BBC Nigel Huddleston.

“Estou confiante de que existem medidas que podem ser postas em prática para oferecer, aos que praticam esportes e aos espectadores, a confiança de que estão indo a algum lugar seguro”, afirmou o líder político.

O consultor sênior do governo James Calder havia alertado que, na Inglaterra, os eventos esportivos provavelmente não receberiam sinal verde neste ano.