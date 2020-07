Na reta final, Campeonato Espanhol inicia 34° rodada nesta terça-feira

A 34° rodada do Campeonato Espanhol tem início nesta terça-feira (7), com duas partidas movimentando a competição. Às 14h30, o Valencia recebe o Valladolid, no estádio Mestalla. Na sequência é a vez do Atlético de Madrid visitar o Celta, às 17h, no Balaídos.

Na quarta-feira (8) seis equipes vão entrar em campo. A bola começa a rolar a partir das 14h30, com a dobradinha Getafe x Villarreal, no Coliseum Alfonso Pérez; e Betis x Osasuna, no Benito Villamarín. Às 17h, o vice-líder da La Liga, o Barcelona encara o Espanyol, em casa, no Camp Nou.

Na quinta-feira (9) teremos Mallorca x Levante, no Iberostar Estadio; e Eibar x Leganés, no Ipurúa. Ambas as partidas às 14h30. Um pouco mais tarde, às 17h, se enfrentam Athletic Bilbao x Sevilla, no San Mamés.

A rodada encerra na sexta-feira (10) com dois confrontos: Real Sociedad x Granada, às 14h30, no Anoeta; e o líder Real Madrid será o mandante contra o Alavés, às 17h, no Alfredo di Stéfano.

Restando apenas cinco rodadas para o encerramento do Campeonato Espanhol, a briga pelo título continua em aberto. A equipe merengue está na liderança com 77 pontos, seguido do Barça com 73.