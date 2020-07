Ponte vence Santos de virada e está na semifinal do Paulista

A Ponte Preta foi até a Vila Belmiro e superou o Santos de virada por 3 a 1, nesta quinta-feira (30), para garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Na próxima fase da competição a Macaca mede forças com o Palmeiras.

VEM, SEMIFINAAAAAL! 🦍 Com gols de Bruno Rodrigues, Moisés e João Paulo, Ponte vence por 3 a 1, elimina o Santos e vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase do Paulistão 2020! #SomosPontePreta! ⚫️⚪️



📝 https://t.co/ati3sGFyom

Todo jogo tem um personagem, e no Santos e Ponte Preta desta quinta não foi diferente. O atacante Marinho, do Peixe, teve uma participação decisiva na partida.

Ele, que esteve em campo apenas no primeiro tempo, começou a se destacar logo aos 5 minutos, quando, após boa jogada do venezuelano Soteldo, abriu o placar de cabeça para o Santos.

Mesmo com a vantagem no marcador, a equipe da casa teve as melhores oportunidades de ampliar no decorrer da etapa inicial.

O panorama só mudou um pouco antes do intervalo, quando Marinho voltou a aparecer com destaque, mas desta vez de uma forma negativa. Aos 42 minutos o atacante é expulso após acertar o rosto de um adversário em uma dividida.

Com a desvantagem numérica o Santos volta muito mal no segundo tempo, e a Macaca não demora a aproveitar as chances que começam a aparecer. Com isso, o gol do empate sai aos 4 minutos, quando Bruno Rodrigues aproveitou bola que sobrou na área para vencer Vladimir.

A virada veio aos 15 minutos, com Moisés, que aproveitou rebote dado pelo goleiro do Santos.

O 3 a 1 saiu apenas aos 42 minutos, quando o camisa 10 João Paulo driblou um adversário e acertou um belo chute da entrada da área.

Nas semifinais a Ponte Preta terá outro grande desafio, o Palmeiras, no domingo, na Arena Palmeiras.